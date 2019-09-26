'Açılmamak üzere IMF defterini kapattık'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlen “Anadolu Sohbetleri” programında medya temsilcileriyle bir araya geldi. Gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, özetle şunları:

MUHALEFETİN IMF İLE GÖRÜŞMESİ: Türkiye, IMF programlarına muhtaç kalmayacaktır. Kimse heveslenmesin, kimse IMF heyetleriyle gizli kapaklı görüşmeler yapmaya kalkmasın. Kimse IMF heyetlerinin üzerinden bir takım tavsiyelerle Türkiye siyasetini yönlendirmeye çalışmasın. Türkiye bir daha açılmamak üzere IMF defterini kapatmıştır, kenara atmıştır. Birilerinin eski siyasi pozisyonlarındaki alışkanlıklarının depreştiğini görüyoruz. Bu millet Kemal Derviş'in Türkiye'ye nasıl getirildiğini, nasıl uluslararası ekonomi politiğin kuruluşları tarafından Türkiye siyasetine bir şekilde monte edilmeye çalışıldığını biliyor. Artık o devirler geride kaldı. Bazıları Aralık ayında hükûmeti kastederek ‘Bunlar gizli kapaklı IMF ile görüşüyorlar' demiş. Şimdi aynı insanlar gizli kapaklı IMF ile görüşüyor. Birilerinin ‘Türkiye aman şu IMF ile masaya otursa' şeklinde temenni içinde olduğu bir ortamda IMF severlerin heveslerini artırmıştır.

GÜVENLİ BÖLGE: Fırat'ın doğusunun terörden temizlenmesiyle ilgili hedefimiz ve kararlılığımız sahada da görülür noktaya gelmiştir. Türkiye, o bölgenin temizlenmesi konusunda kararlıdır. Otuz kilometre derinliğinde bir bölgeyi güvenli bölge yaparak, burada Türkiye'de bulunan, diğer yerlerde bulunan Suriyeli göçmenlerin buraya gelmesini temin etmeye çalışılacaktır.

YENİ OLUŞUMLAR: AK Parti'den bu süreç içerisinde ayrılmaların hiçbir politik karşılığı olmadığını, partimize de zarar verecek bir çalışma olmadığını düşünüyorum. İnşallah Erdoğan karşıtı cepheye destek vererek, buradan koparılacak ufak puanlarla Erdoğan karşıtı cephenin kuvvetlenmesini sağlayacak bir noktaya gelmemelerini temenni ederim. Bizim açımızdan bir risk görmüyorum.

DİYARBAKIR ANNELERİ: Burada AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti'nin ortak bir tavır göstermesi lazım. Annelerin verdiği bu mücadeleyi küçültmeye kimsenin hakkı yok. Hep beraber, Kılıçdaroğlu da dâhil bu meselenin arkasında dursunlar.

NETANYAHU KENDİ CANİLERİNE BAKSIN

BM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail haritasını göstermesi sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaları değerlendiren Kurtulmuş “Netanyahu'nun bu sözleri ciddiye alınacak bir söz değildir. Vücudunun her tarafından kan akan bir adamın böyle bir konuda ahkâm kesmesi kabul edilemez. Yerde yatarken bile kurşun sıkan kendi eli kanlı canilerine baksın” dedi. “Türkiye'de Kürtlere karşı asla bir operasyon söz konusu değildir” diyen Kurtulmuş “Kürtler, Türkiye Cumhuriyeti devletinin eşit, özgür yurttaşlarıdır. Türkiye'nin mücadelesi Kürtlere karşı da mücadele eden eli kanlı silahlı terör örgütleridir” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi