Acıpayam'da okullar tatil mi? Acıpayam'da okullar tatil edildi

Acıpayam'da okullar tatil edildi

Açıklamada, ilgili tüm kurumların eşgüdüm içerisinde çalıştığı ve ortaya çıkan ihtiyaçların anında giderildiği kaydedilerek, “Acıpayam İlçesindeki okullarımız tatil edilmekle birlikte İl merkezinde eğitim devam etmektedir. Doğru ve gerçek bilgiler Valiliğimiz tarafından açıklanacaktır. Valiliğimiz dışındaki bilgilere itibar edilmemesi rica olunur. Depremden zarar gören ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.