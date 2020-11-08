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Açlık grevindeki Filistinli esir 103 gün sonra ilk çorbasını kızının elinden içti

Açlık grevindeki Filistinli esir 103 gün sonra ilk çorbasını kızının elinden içti
Açlık grevindeki Filistinli esir 103 gün sonra ilk çorbasını kızının elinden içti

İsrail'in serbest bırakacağını açıklamasının ardından 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine son veren Filistinli esir Maher Al-Ahras, aylar sonra ilk çorbasını kızının elinden içti.

Açlık grevindeki Filistinli esir 103 gün sonra ilk çorbasını kızının elinden içti - Tıkla İzle

İsrail'in serbest bırakacağını açıklamasının ardından 103 gündür sürdürdüğü açlık grevine son veren Filistinli esir Maher Al-Ahras, 2 gün önce açlık grevine son vermişti. Filistinli Tutsaklar Kulübü tarafından 2 gün önce yapılan açıklamada, esir Al-Ahras'ın 26 Kasım'da serbest bırakılması için yapılan anlaşmanın ardından grevini askıya aldığı duyurulmuştu. Al-Ahras, son verdiği açlık grevinin ardından ilk çorbasını kızının elinden içti.

27 Temmuz'da İsrail tarafından gözaltına alınan Al-Ahras, İsrail'in idari tutukluluk kararı ve keyfi uygulamalarını protesto amacıyla açlık grevine başlamıştı. 6 çocuk babası Al-Ahras, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçleri tarafından 4 kez gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

Öte yandan İsrail makamları, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay arasında alıkoyabiliyor.

Hamad Alnajjar
 

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