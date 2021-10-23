Açlık grevini sürdüren eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'ye kan nakli

Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra geldiği ülkesinde yerel seçimlere 1 gün kala gözaltına alınarak götürüldüğü cezaevinde 22 gün önce başlattığı açlık grevi sürdürüyor. Saakaşvili'nin kan değerlerinden birinin kötüleştiğini açıklayan doktoru Nikoloz Kipşidze, kan nakli yapıldığı duyurdu.

Kipşidze, "Sakaşvili'nin kan değerlerinden biri kötüydü, bu yüzden hapishane doktorları ve bir acil ambulans ekibi kan naklinde bana yardım etti. Daha sonra durumu stabil hale geldi" dedi. Kipşidze, aynı durumun yeninden yaşanabileceğini ve hapishanedeki klinikte tedavinin zor olacağını belirterek Saakaşvili'nin hastaneye sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Saakaşvili'nin durumu normal. Bugün zor bir durumdan çıkmayı başardık. Saakaşvili şimdi daha iyi, ama yarın daha da kötüleşebilir" ifadelerini kullandı.

"Açlık grevini durdurmasını defalarca rica ettim"

Saakaşvili'nin Ukraynalı eşi Elizabeth Yasko da, "Saakaşvili'yi dördüncü kez ziyaret ediyorum. Bugün açlık grevinin 22. günü. Mihail her zamanki gibi sonuna kadar mücadelesine kararlı. Açlık grevini durdurmasını defalarca rica ettim, ama onun kararı aynı. Saakaşvili'nin sağlığı kötüye gidiyor ve bu çok açık. Üzgünüm, çünkü tehlikede olduğunu anlıyorum ve şimdiden kritik bir duruma yaklaşıyor" dedi.

Saakaşvili 2013'ten bu yana yurt dışındaydı

Gürcistan Savcılığı, 2007'de muhaliflerin mitingini dağıtmak, İmedi televizyon kanalının kurucusu Badri Patarkaçişvili'nin mal varlığına el koymak, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmak ve bir milletvekilini dövdürmekle suçlanan Saakaşvili hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Tiflis Şehir Mahkemesi de 2018'de Saakaşvili'ye bir cinayet davasında af yetkisini kötüye kullandığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezası vermişti. Saakaşvili, 2013'te Gürcistan'da cumhurbaşkanlığı görev süresinin dolmasının ardından ülkeden ayrılarak ABD'ye gitmişti.

Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış, 2016'da görevinden istifa etmişti. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili, Ukrayna'da Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefette yer almıştı. 26 Temmuz 2017'de Ukrayna vatandaşlığından da çıkarılan Saakaşvili'ye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz yıl yeniden vatandaşlık vermişti. Saakaşvili, 2020'den bu yana Ukrayna Milli Reform İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapıyor.

Saakaşvili 1 Ekim'de Tiflis'te gözaltına alınmıştı

8 yıl sonra Gürcistan'a dönen Saakaşvili, Türkiye sınırda bulunan Batum kentinden video paylaşarak paylaşarak, “Sizleri çok özledim” ifadesini kullanmıştı. Saatler sonra Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İlkin Hüseynov

