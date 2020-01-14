'Açtım, pişmanım' dedi, tutuklandı

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç, 2 gün boyunca fırına giderek, "Param yok, karnım aç, bana ekmek verir misiniz" diyerek çalışanlardan ekmek istedi.

İşçiler, şüpheliye ekmek vererek gönderdi. 3. günün ardından fırına tekrar giden şüpheli, çalışanların arka tarafta olmasını bilerek sadaka kutusunu çalıp hızla uzaklaştı.

Birkaç gün sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri sadaka kutusunu çalan hırsızın Ersin G. olduğunu tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edilen Ersin G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Çapkın-Hakan Gönül

