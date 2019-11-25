Acun Ilıcalı: 'Yaşadığım en korkutucu andı'

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması O Ses Türkiye, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Acun Ilıcalı, yarışmanın jüri üyelerinden olan sevilen şovmen Beyazıt Öztürk'ün sorusu üzerine bir dönem ekranlara damga vuran Var Mısın Yok Musun yarışması sırasında başlarına gelen bir yayın kazasını "başıma gelen en korkutucu andı" diyerek anlattı.

"Televizyon tarihimdeki en korkutucu andı"

Jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk'ün "Bu yarışmada hiç enteresan bir vaka yaşadın mı?" sorusu üzerine konuşan Ilıcalı, 2008 yılında yaşadığı kötü olayı şu sözlerle anlattı: "Bundan yıllar önceydi. Televizyon tarihimdeki en korkutucu andı. Var Mısın Yok Musun'da Afganistan'dan Türkiye'ye gelen Hekim isimli bir yarışmacı vardı. 45 yıldır ailesini görmemiş, Afganistan'da bırakıp gelmiş.Artık ailesinin izini de kaybetmiş. 45 yıl sonra televizyon yayınında Afganistan'daki bir köyde kız kardeşini görüyor bu benim kardeşim diyor ve bize haber yolluyor. Biz de uçak biletlerini hazırlayıp gönderdik ve İstanbul'a davet ettik. Hekim'in yarışacağı güne denk getirdik, sürpriz yapacaktık. Hekim yarışırken kız kardeşi kapı açıldı içeri girdi. 45 yıl sonra kız kardeşini karşısına gören Hekim bayıldı. Biz çekimi iptal edip hep birlikte hastaneye gittik. Hepimiz çok korkmuştuk. O günden sonra böyle büyük sürprizler yapmamaya dikkat ediyorum" dedi.

"Çekimi iptal edip hastaneye gittik"

"Bu benim kardeşim diyor ve bize haber yolluyor. Biz de uçak biletlerini hazırlayıp gönderdik ve İstanbul'a davet ettik. Hekim'in yarışacağı güne denk getirdik, sürpriz yapacaktık. Hekim yarışırken kız kardeşi kapı açıldı içeri girdi. 45 yıl sonra kız kardeşini karşısına gören Hekim bayıldı. Biz çekimi iptal edip hep birlikte hastaneye gittik. Hepimiz çok korkmuştuk. O günden sonra böyle büyük sürprizler yapmamaya dikkat ediyorum""Çekimi iptal edip hastaneye gittik"

"Bu benim kardeşim diyor ve bize haber yolluyor. Biz de uçak biletlerini hazırlayıp gönderdik ve İstanbul'a davet ettik. Hekim'in yarışacağı güne denk getirdik, sürpriz yapacaktık. Hekim yarışırken kız kardeşi kapı açıldı içeri girdi. 45 yıl sonra kız kardeşini karşısına gören Hekim bayıldı. Biz çekimi iptal edip hep birlikte hastaneye gittik. Hepimiz çok korkmuştuk. O günden sonra böyle büyük sürprizler yapmamaya dikkat ediyorum"