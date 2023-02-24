Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli bazı feribot seferleri ile Pazar günü yapılması planlanan tüm seferlerin fırtına sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "25.02.2023 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00'da, Geyikli'den ise saat 08.00 ve 11.00'de seferler yapılacak olup tarifemizde bulunan diğer tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir. 25.02.2023 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den ise saat 05.00, 09.00 ve 13.00'de, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00'de seferler yapılacak olup tarifemizde bulunan diğer tüm seferler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir. 26.02.2023 Pazar günü Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 26.02.2023 Pazar günü Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

Murat Yüksel

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