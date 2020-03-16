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Ada seferlerine fırtına engeli

Ada seferlerine fırtına engeli
Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de boğaz ve adalar hattında yolcu ve araçların deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, şiddetli poyraz nedeniyle ada seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin Gestaş'ın internet sitesinden yapılan resmi açıklamada; “ 16.03.2020 Pazartesi günü Kabatepe-Gökçeada ve Güney Marmara hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00, Geyikli'den 08.00 ve 11.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca; Çanakkale- Kilitbahir, Çanakkale- Eceabat ve Lapseki- Gelibolu seferlerinin aralıksız olarak devam ediyor.

Utku Yaşar Cüce

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