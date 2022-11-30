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Adada mahsur kalan 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Adada mahsur kalan 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Adada mahsur kalan 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açılarında Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmek isterken Maden Adası’nda mahsur kalan 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Maden Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulan bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-6) ve Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-12) tarafından ada üzerinden 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlere insani yardım yapıldı ve Göç İdaresi yetkililerine işlemlerinin yapılması için teslim edildiler.

Emrah Elmas
 

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