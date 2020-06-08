Adalar Belediye binasına pompalı saldırı

Büyükada'da sabah saatlerinde yaşanan olayda, Adalar Belediyesine pompalı tüfekle gelen 71 yaşındaki M.Ş. adlı şahıs, pompalı silahla belediye binasına doğru ateş açtı. Şahsın 7 el ateş ettiği olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Nüfus kaydı Rize'de bulunan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olayı duyan mahalle sakini, "Sabah saat 6 sıralarında uyuyorduk. Silah seslerine uyandık. pencereden baktığımızda belediyenin güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. İhbar üzerine çok kısa sürede polis ekipleri geldi. Adamı gözaltına alarak polis merkezine götürdük" dedi.

Aykut Zor - Cem Güney Kılıç

