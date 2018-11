Adalar için teyp özelliği olan elektrikli fayton üretti

Sarayköy ilçesinde makine mühendisi olan iş adamı Haluk Şahin tarafından tasarlanan ve İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) tarafından kabul gören ‘Payitaht' isimli elektrikli faytonlarda bir adım daha ileri gidilerek, teyp özelliği olan farklı renklerde faytonlar tasarlandı. Yüzde 75'i yerli olarak üretilecek olan faytonlar bilinen atlı klasik faytonların özelliklerine sahip olacak. Elektrikli faytonlarda farklı olan şey ise gücünü atlar yerine üzerindeki akülerden alması ve yular yerine direksiyonunun olması. Nostalji tutkunlarının da unutulmadığı elektrikli faytonlar lüks çadırı, kabini, koltukları ile klasik faytonlarla birebir aynı olacak şekilde üretilecek. Yeni tasarlanan faytonlarda ise bu defa teyp özelliği eklendi. Yani faytonu kullanacak yolcular hem nostalji yaşayacak hem de müzik dinlemenin keyfini çıkaracak.

"Elektrikli faytonlar Adalar'daki 300 atlı faytonun yerine geçebilecek"

Yeni model faytonlarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Şahin, elektrikli faytonda önceliğin hayvanların korunması olduğunu ifade etti. Dünyada eşi bulunmayan bir tasarım yaptıklarını kaydeden Şahin, "Elektrikli fayton, hayvanları çok sevdiğimizden ve onların birer iş gücü olarak kullanılmasına taraf olmadığımız için Sarayköy ilçesinde elektrikli fayton yapımına devam etmekteyiz.

Adalar'daki 300 atlı faytonun yerine geçebilecek ve dünyada eşi bulunmayan bu elektrikli faytonu biz hayvanseverlere armağan ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar'daki bu fayton işleri ile ilgili çalışmaların devam ettiği ve seçim arifesinde bunların Adalar'a konulacağı kararını bekliyoruz" dedi.

"4-6 saatlik şarj ile yaklaşık 80-100 kilometre gidiyor"

Şahin, birkaç saatlik şarj ile kilometrelerce yol gidebilecek faytonların her rakımda kullanılabileceğini vurguladı. Şahin, "Elektrikli faytonları birçok model olarak yapmaktayız. Faytonların asıl amacı elektrikli olması çevreye saygılı olması 4-6 saatlik şarj ile yaklaşık 80-100 kilometre gidiyor olabilmesidir. Faytonları her renk ve her ebatta üretilip her rakımda kullanılabilmekte. Yerli ve milli ürüne ülkemizde verilen destek çerçevesinde bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'den kilometrelerce uzaktan Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bu aletleri yapabilmekteyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün belediyelerin bize destek vermesini ve bu aygıtın desteklenmesini beklemekteyiz" diye konuştu.