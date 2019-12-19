İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adalar Kaymakamlığından Ruam hastalığı taşıyan atlara ilişkin açıklama

Adalar Kaymakamlığından Ruam hastalığı taşıyan atlara ilişkin açıklama
Adalar Kaymakamlığından Ruam hastalığı taşıyan atlara ilişkin açıklama

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlık taramasından geçirilen 81 atta Ruam hastalığına rastlandı. Açıklamada hastalığın tedavisi olmadığından atların itlaf edildiği belirtildi.

Büyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Adalar Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir.

İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABER
Büyükadada kazılan dev çukurlar havadan görüntülendiBüyükada’da kazılan dev çukurlar havadan görüntülendi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.