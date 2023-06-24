Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak noktalarından olan Adalar'da çöpler sokaklara taştı. Büyükada'da vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflar, ikinci el eşya pazarını hatırlattı. Klozetten, tencere tavaya kadar, koltuktan sandalyeye kadar her şey mevcut. Vatandaşlar, Adaları etkisi altına alan pis koku ve çöp yığınlarının önüne geçilmesini bekliyor. Bazı fotoğraflarda ise çöp konteynerlerinin boş olmasına rağmen çöplerin yollara atılması da dikkat çekiyor.

Şükrü Abanoz

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