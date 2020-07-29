Adalar'da plajda korona virüse karşı dezenfektan kabini ve sosyal mesafe paravanı

Yeni normalleşme dönemi ile birlikte açılan plajlar korona virüs tedbirleri kapsamında halka hizmet vermeye devam ediyor. Adalar'da faaliyet gösteren bir plaj işletmecisi de korona virüse karşı sıra dışı önlemler aldı.

Ateşler ölçülüyor, dezenfektan kabininden geçiliyor

Plaja girmek isteyen vatandaşların önce ateş ölçer cihazlarıyla ateşleri ölçülüyor. Eller dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sırayla dezenfektan kabininden geçerek içeri girebiliyorlar. El dezenfektanlarının yerleştirildiği soyunma kabinleri hijyen kuralları gereğince belirli periyotlarla dezenfekte ediliyor. Müşterilerin dikkat etmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen 14 temel kural tabelaları her noktaya asılmış durumda.

Şezlonglar arasına sosyal mesafe paravanı

Denize girdikten sonra güneşlenmek isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilmiş şezlonglarda güneşlenebiliyor. Şezlonglar arasına şeffaf paravanlar yerleştirilerek ve şezlonglara mini dezenfekte kutuları konularak korona virüse karşı yoğun önlem alınıyor.

“Paravanlarla insanları birbirinden ayırdık”

Plajın işletmecisi Doğukan Kocataş, “En önemli şey sağlık. Buradan yola çıkarak hem kendi sağlığımızı hem gelen misafirlerimizin sağlığını korumak için bölmelere ayırdık. Paravanlarla insanları birbirinden ayırdık. Girişte dezenfektan makinemiz var. 15 kural içerisindeki tüm önlemleri aldık. En büyük geri dönüş memnuniyet. Zaten bizim de amacımız buydu. Aşırı memnun kaldılar. Çocuklarıyla birlikte güven içerisinde gelebilecekleri bir ortam oldu” dedi.

“Çocuklarla birlikte gönül rahatlığıyla geldik”

Şezlongda güneşlenen vatandaşlardan biri, “Dezenfektan ve hijyen kurallarına dikkat ediyorlar. Çocuklarla birlikte gönül rahatlığıyla geldik. Sosyal mesafe kuralına uyuyorlar. Havalar sıcak, zor bir süreçten geçiyoruz. Kurallara uyarak kendimizi rahatlatmaya geldik. İşletme de çok güzel. Şeffaf paravanları da çok güzel düşünmüşler. Sosyal mesafeye dikkat ederek tatilimizi yapıyoruz” diye konuştu. Çocuklarıyla birlikte denize bir vatandaş ise, “Rahatlıkla girdik, dezenfektan kabininden geçerek geldik. Şeffaf brandalar çok ince ve güzel düşünülmüş” dedi.

Öte yandan, sosyal mesafeli paravanlarının yerleştirildiği ve yoğun korona virüs tedbirlerinin alındığı plaj drone ile

görüntülendi.

Aykut Zor - Gamze Erdemir

