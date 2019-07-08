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Adalet Bakan Yardımcılığına atama

Adalet Bakan Yardımcılığına atama
Adalet Bakan Yardımcılığına atama

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ile Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakan Yardımcılığına atandı.

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Kararlara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş atandı.  

Adalet Bakanı Gül'den yeni yardımcılarına ‘hayırlı olsun' mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni atanan Bakan Yardımcılarıyla ilgili olarak, “Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.” ifadesini kullandı. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar ile atanan yeni Bakan Yardımcıları ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden mesaj paylaştı. 

Bakan Gül, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
“Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.” 


 

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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