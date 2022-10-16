Adalet Bakanı Bozdağ: '5 cumhuriyet savcımız olayın tahkikatını sürdürmektedir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'a gelerek patlama sonrası yaralanan madencileri hastanede ziyaret etti. Daha sonra maden bölgesine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte açıklama yaptı. Bakan Dönmez, teknik güvenlik ekiplerinin ocakta kısmi devam eden yangınla mücadelesinin sürdüğünü belirterek, “O alanı komple kontrol altına alabilmek için kapatma kararı verildi.

Baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da azot ve su, diğer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı kontrol altına alacağız. Sonrasında tesisin yeniden üretime alınabilmesi için oluşan hasarların tespiti, bunların tekrar tesis edilmesi gibi teknik işlemler devam edecek. Bu işler bitene kadar Amasra Müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz” dedi.

Amasra'daki maden ocağında meydana gelen kazanın herkesi üzdüğünü ifade eden Adalet Bakanı Bozdağ ise, “Büyük bir acı, tabii ateş düştüğü yeri yakar. Yüreğimiz yanıyor. Şehit olan 41 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem - Onur Altındağ



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.