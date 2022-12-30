Adalet Bakanı Bozdağ: 'Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adli soruşturma başlatmıştır'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Bozdağ, "Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz, insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adli soruşturma başlatmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. Aydın/Nazilli'de bir restoranda meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Nazilli'ye ve Nazilli'de yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Halil Özbek

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