Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da şehir hastanesi inşaatını gezdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da yapımına devam edilen bin 710 yataklı şehir hastanesi inşaatını gezdi. İnşaat çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Bozdağ, yaptığı açıklamada “Şuanda Şanlıurfa şehir hastanemiz bin 710 yatak kapasiteli olup yaklaşık yüzde 40 civarında fiziki tamamlanmanın gerçekleştiğini görüyoruz. İnşallah 2024 sonu itibariyle de buranın faaliyete geçeceğini arkadaşlarımız ifade ettiler. Firma yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Hastanede 983 tek kişilik oda var. 547 yoğun bakım odası var. 57 tane ameliyathane var. Toplamda bin 710 yatak kapasiteli olduğunu görüyoruz. Tabi şehir hastaneleri yeni hastane konseptinde biliyorsunuz. Tek kişilik odalar içerisinde tuvalet var, televizyonu var, buzdolabı var. Refakatçı için koltuğu ve kalacağı yeri de var. Adeta VİP standardında tek kişilik odalar yapıldığını hepimiz biliyoruz” dedi.

Hastanenin 2024 yılı içerisinde faaliyete geçeceğini söyleyen Bakan Bozdağ, “Şimdi Şanlıurfa'mıza da şehir hastaneleri konsepti içerisinde bin 710 yataklı hastanemiz inşallah 2024'te faaliyete geçecektir. Tabi bu yatak sayısı bin 710 ama ihtiyaç halinde bunu iki katına çıkarma imkanı da bulunmaktadır. Şuanda çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Ben buradan firmaya, Sağlık İl Müdürlüğümüze, valiliğimize, belediyemize ve bu tesisin bu hale gelmesinde emeği geçen herkese huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Şanlıurfa şehir hastanesi ile sağlık alanında büyük bir değişimi yaşama imkanı bulacaktır. İnşallah hastalarımız gittikleri her yerde şifa bulurlar. Burası da şifa dağıtan önemli merkezlerden birisi olacaktır. Bir yandan tedavi için diğer illere, Ankara'ya, başka yerlere gitme devri de önemli ölçüde azalacaktır. Bu da ayrı bir Şanlıurfa'mız için hayırlı ve yararlı bir sonuç olacağı gibi pek çok hastalığında daha önce tedavisi yapılmayan hastalıkların da burada tedavilerinin yapılma imkanı olacaktır. Bu da ayrı bir gelişmedir Şanlıurfa'mız için. Tabi burası ayrıca da bir ekmek kapısı olacaktır. Zira böylesi devası bir şehir hastanesinin Şanlıurfa'da faaliyete geçmiş olması bir yandan hastalarımızın tedavisi, şifa bulması, sıhhate kavuşması, öte yandan da pek çok sağlık personeli ve yardımcı çalışanın da burada iş ve ekmek sahibi olması anlamına gelir. Bu açıdan da hayırlı bir hizmettir. O yüzden tekrar Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun diliyorum. 2024'te burayı kısmet olursa birlikte açmayı Rabbim nasip eder diye dua ediyorum. Bütün hasta kardeşlerimize de ayrı ayrı şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

"Taslak kanun teklifi çalışmamız tamamlanmış durumdadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kira artışı ile ilgili yaptığı açıklamasıyla ilgili sorulan soruya da cevap veren Bakan Bozdağ, “Cumhurbaşkanımızın bize daha önce bu konuda bir talimatı olmuştu. Adalet Bakanlığı olarak alınması gereken tedbirlere ilişkin bizim hazırlıklarımız tamam. Taslak kanun teklifi çalışmamız tamamlanmış durumdadır. Seçim bitti, parlamento faaliyete geçtikten sonra inşallah bu kanun teklif taslağını yasalaşması dileğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grubuna ve Parlamentoya ileteceğiz. Akabinde de yasalaşma süreci gerçekleşecektir. Şuanda hazırlıklarımız tamam, adımımızı parlamento faaliyete geçtikten sonra süratle atacağız” dedi.

Arabuluculuk sistemi ile ilgili düzenleme hakkında bilgi veren Bozdağ, “Arabuluculuk ile ilgili düzenleme çıktı ve şuanda yürürlükte, kira ihtilaflarının mahkemeye gitmeden arabuluculuk marifetiyle çözülmesi hem bizim kültürümüze, hem bizim medeniyetimize hem de komşuluk anlayışımıza daha uygun düştüğü için biz kira ihtilaflarında da mahkemeden önce arabuluculuğu şart koşan bir yasal değişiklik yaptık. Şuanda bu değişiklik de yürürlükte. Bu da elbette meyvelerini verecektir. Ancak fahiş kira artışı karşısında vatandaşlarımızı korumak, öte yandan mülk sahiplerinin hak ve hukukunu koruyarak her iki tarafı da koruyan dengeli ve herkesin kabul edeceği, vatandaşlarımızın doğru diyeceği bir adımı önümüzdeki dönemde de atacağız. Çünkü bazı düzenlemeler yaptırım olmadığı takdirde etkinliği azalıyor. Kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan, Temmuz ayında sona erecek düzenlemenin bir müeyyidesi yasalarda yok. O nedenle yeni dönemde bu konuyla ilgili özel bir müeyyide düzenlemesi de getireceğimizi buradan ifade etmek isterim. Bizim hazırlıklarımız dediğimiz gibi tamam, parlamento faaliyete geçtikten sonra da bunların yasalaşma süreci inşallah başlayacaktır” şeklinde konuştu. Yapılan değişikliklerin spekülasyonların önüne geçip geçmeyeceği sorusuna ise “Onu göreceğiz yasa yürürlüğe girdikten sonra hep beraber takip edeceğiz” şeklinde cevap verdi.



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