Adalet Bakanı Gül: '82 milyonu kimse tehdit edemez'

Adalet Bakanı Abdulhamit, Kilis AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin önünde toplanan kalabalığa konuşma yaptı. Bakan Gül, Kilis'te esnafın dükkanına, evine, balkonuna, bomba düştüğünü ifade ederek, “Bombalar şehri huzursuz ettiğinde, buradan Gaziantep'e kadar arabalar doluydu. Bizim temel yaklaşımımız, benim Kilisli, Gaziantepli kardeşime nereden saldırı gelirse gelsin, kaynağında kurutacağım, anlayışıdır. Kim Kilis'e kim Gaziantep'e kim Türkiye'ye yan bakarsa, bütün hazırlıklarımız, eksiksiz bir şekilde tamdır. Nasıl Zeytin Dalı Harekatını, nasıl Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yaptıysak, yine yaparız. Ama asla ve asla 82 milyonu kimse tehdit edemez, sınır şehri Kilis'ten söylüyorum.” şeklinde konuştu.

“Hiçbir şekilde güneyimizde tehdit oluşturacak bir terör koridorunu kimsenin oluşturmasına asla izin vermedik, bundan sonrada vermeyeceğiz” diyen Gül, “Bütün derdimiz Kilis'i büyütmek, yüceltmek, huzurumuzu attırmak, bunu yaparken de hiç kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz Suriye'nin de toprak bütünlüğünden yanayız. Ama orada güvenli bir bölgenin oluşması, orada tekrar düzenin sağlanması, için bütün diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ülkü ülke temaslarını sürdürüyor. Amacımız Suriye güvenli bir hale dönsün. Suriyeli misafirlerimiz ekmeğimizi bölüştüğümüz Suriyeli misafirlerimiz ülkelerine güvenli bir şekilde dönsün. Bugüne kadar yaklaşık 315 bin Suriyeli misafirimiz evine döndü. Daha da dönecek, inşallah, daha huzurlu güvenli hale gelince, bu misafirlikte asla unutulmayacak. Bize yakışanı yaptık, yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Karşı tarafta oy isteyen partiler bulunduğunu ifade eden Gül, “İttifaklar var. Ne diyorlar, AK Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin, hiçbir projesi yok. Kilis için hiçbir projesi olmayan Türkiye için hiçbir projesi olmayan, karşımızda bir ittifak baronu şişirmeye çalışıyorlar. FETÖ şişiriyor. İçeriden dışarıdan birileri şişiriyor, şişiriyor, o balonun ipini Kandil'e veriyorlar. Ama 31 Mart'ta öyle bir destek verecek ki Kilis, AK Parti'ye öyle bir destek verecek ki Türkiye'ye FETÖ'nün şişirdiği ipini Kandil'e verdikleri o balonu Kilis patlatacak, Türkiye patlatacak inşallah” diye konuştu.

Bakan Gül'in programına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkan adayı Mehmet Abdi Bulut, Kilis Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Çirtikoğlu, Ahmet Polat, Cuma Özdemir ile partililer katıldı.

Bakan Gül, esnaf ziyareti yaptıktan sonra Kilis'ten ayrıldı.



Mehmet Ali Dağ

