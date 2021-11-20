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Adalet Bakanı Gül, Erzurum Adli Tıp hizmet binasının açılışını yaptı

Adalet Bakanı Gül, Erzurum Adli Tıp hizmet binasının açılışını yaptı
Adalet Bakanı Gül, Erzurum Adli Tıp hizmet binasının açılışını yaptı

Erzurum Adli Grup Başkanlığı yeni hizmet binası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bugün Adli Grup Başkanlığının açılışını büyük gururla gerçekleştirdiklerini belirterek, “Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde adalet hizmetlerinin gelişiminde de çok önemli mesafeler kat edildi. 2002 öncesinde 20 ile sınırlı olan bu çalışmalar bugün tüm Türkiye sathında vatandaşımıza yargı alanında da hizmet veriyor. Davaların gecikmesinin önlenmesi gerçeklerin ortaya çıkması anlamında çok önemlidir.

Vatandaşların adalete erişimini gecikmeden sağlayan delilleri ortaya koyma anlamında ülkemizin saygın kurumlarından birisi. Erzurum dadaşlar diyarı her şeyin en iyisine layık. Bölgeye hizmet edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Hizmet binası daha sonra Bakan Abdulhamit Gül, Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ ve Vali Okay memiş tarafından hizmete açıldı.

Şahap Gürler

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