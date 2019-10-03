Adalet Bakanı Gül: 'İnsan Eylem Planı güncelleme çalışmalarını başlattık'

Ankara'da bir otelde düzenlenen "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi" açılış konferansına, Adalet Bakanı Abdalhamit Gül'ün yanısıra Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğol, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörü Christophe Poirel, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve yargı mensupları katıldı.

Konferans öncesinde açış konuşması yapan Adalet Bakanı Gül, Türkiye'nin bir hukuk devleti olarak demokrasiyi, insan onurunu, insan hak ve özgürlüklerini, yasa önünde eşitliği teminat altına alan tüm işleyişinde kendisini hukuka bağlı sayan bir devlet olduğundan bahsederek, "Hukuk devletinin temel şartı 82 milyon vatandaşımızın kendisini emin ve güvende hissetmesidir. Hukuk devleti niteliğinin ayrılmaz parçası da yargının bağımsız ve tarafsız olmasıdır. Bu nedenle hukuk devleti ilkesi, hukukun üstünlüğünün daha da geliştirilmesi reform anlayışımızın temelinde yer almaktadır. Hukukun üstünlüğü kavramının ete ve kemiğe bürünmesi yargının tam anlamıyla tarafsız ve bağımsızlığıyla mümkündür" diye konuştu.

30 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 2019-2023 yıllarının yol haritası olma niteliğini taşıdığını aktaran Bakan Gül, "Reform belgemiz aynı zamanda AB ile müzakere sürecinin bir parçasıdır. Hazırlık aşamasında Avrupa Birliği kriterleri elbette gözetilerek bu çalışmalar ortaya konmuştur. Ancak aslolan milletimizin ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu daha güçlü bir demokrasi, insan hakları ve adalet talepleri göz önüne alınmıştır. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz ne olursa olsun. İnsanımızın ve ülkemizin hak ettiği bir yargı sistemi, iyi işleyen adalet sistemi bizim en temel arzumuzdur" diye konuştu.

"İnsan Eylem Planı güncelleme çalışmalarını başlattık"

Uygulamadan kaynaklanan ya da mevzuata dayanan problemlerin gecikmeksizin giderilmesi kararlılığında olduklarını anlatan Bakan Gül, "İnsan Eylem Planı güncelleme çalışmalarını başlattık. Özellikle insan haklarına ilişkin hükümetlerimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan mevzuat ve adımlar ve bunların uygulanmasında kişiler veya kurumların insan haklarını ortaya koyan bir yaklaşımı ele almaları bir zarurettir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye istikrarsızlaştırılan bölgelerdeki insanların yaşam hakkının korunması gibi sorumlulukları yüklenerek insanlığın vicdanı olmuştur"

Türkiye'nin aynı zamanda terör örgütleriyle mücadele ettiğini belirten Bakan Gül, "Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Etkileri Türkiye'nin sınırlarını aşan teröre karşı yürütülen bu mücadele, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrarın korunması açısından da önem taşımaktadır. Bugün ülkemizde yaklaşık 5 milyon insan sığınmacı olarak yaşamaktadır. Terör ve iç savaş nedenleriyle istikrarsızlaştırılan bölgelerdeki insanların yaşam hakkının korunması, en yüksek adalet duygusu olarak, bütün insanlığın ortak sorumluluğundadır. Türkiye bu sorumluluğu yüklenerek insanlığın vicdanı olmuştur" dedi.

"Yargı Reformu Strateji Belgesi, Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı mücadelesine katkı sağlayacak politikalar dikkate alınarak yapılmıştır"

Türkiye'nin 8 yıldır sığınmacılara ev sahipliği yaptığını ve bu fedakarlığın Avrupa bölgesinin de güvenliğine hizmet ettiğini söyleyen Bakan Gül, "Ancak Avrupa ülkeleri ve AB bu konudaki desteklerini maalesef yerine getirmemiştir. Terör; demokratik toplum, özgürlükler ve hukuk devleti gibi müşterek değerlerin başlıca düşmanıdır. Bu nedenle terörle mücadele en başta bu değerleri koruma olarak görülmeli ve algılanmalıdır. Türkiye yeni Yargı Reformu Strateji döneminde de terörle mücadele kararlılığında olacağına ve bu konuda zaafiyet göstermeyeceğine işaret etmektedir. Belge, Türkiye'nin terörle etkin ve kararlı mücadelesine katkı sağlayacak politikalar dikkate alınarak yapılmıştır" şeklinde konuştu.

Lekelenmeme hakkında Bakan Gül, "Lekelenmeme hakkı ile hak arama hürriyeti arasında bir denge sağlanmış, bu düzenleme ile cumhuriyet savcılarına şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması veya konusunun suç oluşturmadığının açıkça anlaşılması durumunda 'soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar' verebilme yetkisi verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Özellikle kadın ve çocuklara yönelik onları merkeze alan mağdur odaklı yaklaşım ve perspektifimizi sürdüreceğiz"

Mağdur haklarını geliştirmeye yönelik politikaları sürdüreceklerini aktaran Bakan Gül, "Özellikle kadın ve çocuklara yönelik daha fazla örselenmemeleri için onları merkeze alan mağdur odaklı yaklaşım ve perspektifimizi sürdüreceğiz. Bu konuda birinci yargı paketinde de düzenlemeler var" dedi.

"Hasta, çocuk ve hamileler için alternatif infaz yöntemleri konusunda çalışmalar sürüyor"

Alternatif infaz yöntemleri konusunda çalıştıklarını belirten Bakan Gül, "Özellikle çağdaş infaz sistemleri, yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının infazlarının elektronik izlemeyle evde gerçekleştirilmesi, yine ağır hasta hükümlü ve tutuklulara yönelik mağduriyetlerin ortadan kaldırılması hususunda önemli alternatif infaz çalışmalarını da hep birlikte uygulamayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından çekilen aile fotoğrafı sonrasında konferans başladı.

Mevlüt Hasgül