Adalet Bakanı Gül'den AYM açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Anayasa Mahkemesi (AYM) hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın tepkiye yol açan 'ışıklar yanıyor' paylaşımına dikkat çekerek, “Yargı mensupları kararlarıyla konuşur. Yargı mensupları geçmişte de olduğu gibi aktivizm içerisine girecek bir organ değildir. Bu anlamda sosyal medya üzerinden yapılacak açıklamalar bir yargı mensubuna, hele yüksek mahkeme üyesine yakışmaz. Öncelikle mahkemenin değerli üyelerinin bu konuda saygınlığı koruması için bir çaba içerisine girmesi gerekir. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de demokrasi kurumlar ve kurallarla işlemektedir. Milletin vesayete de, tavsiyeye de ihtiyacı yoktur. Vesayet çağrışımlarını ortaya çıkaracak tutum, davranış ve söylemlerden başta hukukçuların kaçınması lazım. Vesayet çağrışımı yapan ya da vesayete davet eden bir kurum olarak görünme hususu başta o kuruma sonra da demokrasimize zarar verir. Türkiye'de milletin beklentisi, millet adına karar veren kurumların özgürlükleri, hak ve adaleti bir an evvel yerine getirmesi ve kararlarıyla konuşması, kararlarıyla uyuşmazlıkları bitirmeleridir” diye konuştu.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) Anayasa Mahkemesi'yle ilgili Türkiye'de çok önemli adımlar attığına değinen Gül, “Bireysel başvuruyu AK Parti getirdi. Anayasa Mahkemesi, önemli bir iç hukuk yoludur. Vermiş olduğu kararlar Anayasa'ya göre de bağlayıcıdır. Bu kararları verirken demokrasi ve hukukun gereği şekilde davranış ve tutumlar içerisine girmek lazım. Saygınlığa halel getirici davranışlardan kaçınmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcı olduğunu söyleyen Gül, yerel mahkemenin tam tersi bir karar çıkarttığının hatırlatılması üzerine, “Yerel mahkemenin itiraz süreci devam etmektedir. Devam eden sürece bakan olarak bir şey söylemem doğru olamaz" dedi.

14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne düşen davaları gündeme getiren muhalefetin “Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, Sözcü Gazetesi hakkında görülen davalar neden sürekli aynı mahkemede görülüyor” sorusuna da cevap veren Bakan Gül, “Mahkeme bakması gereken dosyalara bakar. Bu konudaki iddiaların temeli yoktur” diye konuştu.

Emin Kuvat - Derya Yetim

