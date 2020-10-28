Adalet Bakanı Gül'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Adalet Bakanı Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Bakan Gül, mesajında, "100 yıl önce Anadolu topraklarına vatan, hürriyet, adalet, birlik ve beraberlik mührünü vuran milletimiz; kazandığı zaferi cumhuriyetle taçlandırmış ve yönetimini milli irade üzerine bina etmiştir. Ülkemiz her renkten, her sesten, her kökten insanıyla geçmişten bugüne getirdiği birlik ve beraberlik mirasını yarınlara güvenle ve yılmadan taşıma azmindedir" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Dil, din, ırk, mezhep farklılıklarına bakmaksızın bütün vatandaşlarının hak ve özgürlüğünü esas almaktadır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklal ve istikbalimize kast etmeye yeltenenlerin karşısında milletimizin hukuku, devletimizin adaleti daima var olacaktır. Gücünü milletten alan cumhuriyetimiz, milli iradeye yönelen hiçbir ihanete geçit vermeyeceğini, 15 Temmuz'da tüm dünyaya göstermiştir.

Bugün bizlere düşen, asırlardır sürdürdüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde demokratik cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek olmalıdır. Milletimizin beklentileri doğrultusunda ilerleyen yargıda reform adımlarımız, bu amacı gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerimizin en başında yer almaktadır. Hukukun üstünlüğünün tahkim edilmesi, insan haklarının daha ileri taşınması ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi, reformlarımızın temel hedefidir. Türkiye, cumhuriyetin 97. yılında, bu hedeflere Cumhurbaşkanımız liderliğinde 83 milyonun birlik ve beraberliğini koruyarak, kararlılıkla yürümektedir."

Bakan Gül, "Türkiye'nin mazluma kucak açan, zulme karşı koyan ve sadece adaleti üstün tutan küresel siyaset anlayışı; bu toprakları nefret diline ve her türlü ayrıştırmaya, ötekileştirmeye karşı tavır almanın da en güçlü adresi konumuna yükseltmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bu tarihi sorumluluğun azim ve kararlılığıyla 21'inci yüzyıla damgasını vuracaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, terörle mücadelede canını ortaya koyan gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.