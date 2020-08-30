Adalet Bakanı Gül'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki Açıklaması

Adalet Bakanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa'da yayılan ırkçı İslam düşmanlığına karşı adalet ve hukukun süratle harekete geçmesi beklentimizdir, takipçisi olacağız. İnsanlığın sürüklendiği vicdan krizinden çıkmanın insan hakları ve adaletten başka yolu yok. İslam karşıtları dün İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'i yaktılar, bugünse Norveç'te parlamento önünde yırttılar. Yeni Zelanda'da müslüman kardeşlerimize yönelik terör eylemi de benzer zihinlerin ürünüydü. Tüm dünya bu olaylardan ders çıkarmalı ve gereğini yapmalıdır!” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

