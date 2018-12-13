Adalet Bakanı Gül'den tren kazası ile ilgili açıklama

Adalet Bakanı Gül, TBMM Genel Kurulunda tren kazasına ilişkin açıklama yaptı. Gül, “Bugün meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara da Allah'tan şifa diliyoruz. Konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 3 savcıyı bu konuyla ilgili tahkikat yapmak üzere görevlendirmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli soruşturmaları titizlikle takip edecek ve görevlendirdiği savcılar marifetiyle delilleri, bilgileri, bulguları dikkate alarak bu konuda ihmal, kusur, kasıt ya da hangi konuda bir eksiklik varsa, olup olmadığını bu soruşturmada takip edecektir. Konuyla ilgili varsa tüm sorumlular için tüm hukuki yollara başvurulacaktır” dedi.

Ahmet Umur Öztürk

