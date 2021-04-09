Adalet Bakanı Gül'e başsağlığı mesajları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül'ün vefat ettiğini bildirdi. Saliha Gül'ün Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ve yaklaşık 3 aydır entübe durumda olduğu öğrenildi.

Taziye mesajları sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden peş peşe geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün kıymetli anneleri Saliha teyzemizin vefat ettiğini teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yayınladığı mesajda, “Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün Hakk'a yürüyen muhterem validesi Saliha Hanımefendiye Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve kederli ailesine sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun “Adalet Bakanımız sayın Abdülhamit Gül'ün muhterem validesi Saliha hanımefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Saliha annemize Allah'tan rahmet, başta sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Adalet Bakanımız Sn. Abdülhamit Gül Beyefendinin vefat eden kıymetli annesi, Saliha Annemize Allah'tan rahmet; başta Abdülhamit Gül kardeşim olmak üzere, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Çok kıymetli Bakanımız Abdülhamit Gül Bey'in muhterem validesi Saliha Hanımın vefatını üzüntü ile öğrendim. Saliha Hanıma Allah'tan rahmet, değerli Bakanımıza ve ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, “Adalet Bakanımız Sn. Abdülhamit Gül'ün Hakk'a yürüyen kıymetli annesi Saliha teyzemize Allah'tan rahmet, Sayın Bakanımıza ve ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yayınladığı mesajında, “Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün kıymetli annesi Saliha Gül hanımefendinin vefatından büyük üzüntü duyduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta değerli bakanımız Abdülhamit Gül olmak üzere kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz. Mekanı cennet, makamı âlî olsun” dedi.

Musa Erdoğan

Musa Erdoğan

ANKARA (İHA) -

Musa Erdoğan

ANKARA (İHA) -

Musa Erdoğan

ANKARA (İHA) -