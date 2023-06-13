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Adalet Bakanı Tunç, HSK genel kuruluna başkanlık etti

Adalet Bakanı Tunç, HSK genel kuruluna başkanlık etti
Adalet Bakanı Tunç, HSK genel kuruluna başkanlık etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

Adalet Bakanı Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla ilk kez HSK Genel Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Tunç, HSK'ya gelişinde Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve üyeler tarafından karşılandı. HSK Genel Kurulu Toplantısı, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Tunç başkanlığında basına kapalı gerçekleşti.

Ahmet Furkan Gülap - Hakan Karaduman
 

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