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Adalet Bakanlığı: 'Hasar gören cezaevlerindeki hükümlülerin nakline başlandı'

Adalet Bakanlığı: 'Hasar gören cezaevlerindeki hükümlülerin nakline başlandı'
Adalet Bakanlığı: 'Hasar gören cezaevlerindeki hükümlülerin nakline başlandı'

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklunun tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki cezaevlerine nakledilmeye başlandığı duyuruldu.

Adalet Bakanlığı merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bakanlık bünyesinde kriz merkezi oluşturulduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Elazığ'da meydana gelen Sivrice merkezli deprem haberi alınır alınmaz Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı incelemeler yapılmıştır. İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır.
Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

Neşra Durmaz
 

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