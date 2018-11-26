Adalet Bakanlığı tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün iştirakıyla gerçekleştirilecek zirveye Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Yargıtay ve Danıştay Başsavcıları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili ve üyeleri, Türkiye Noterler Birliği Başkanı, noterler, Hukuk Fakültesi dekanları, Türkiye'nin muhtelif illerinden baro başkanları ile Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi başkanları katılacak. Toplantıda İstanbul Tahkim Merkezi temsilcileri ve arabulucuların yanı sıra her kademeden yargı mensuplarının da yer alması bekleniyor.

Geniş katılımlı zirvede, yargıya güven, yargının hızlandırılması, hukuk eğitimi, hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemi, hakim yardımcılığı, savunmanın güçlendirilmesi, avukatlık mesleğinin sorunları ve alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri gibi konular ele alınacak.

Yargı Reformu Stratejisi Belgelerinin ilki 2009, ikincisi ise 2015 yılında hazırlanmış ve kamuoyuna deklare edilmişti. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi güncelleme çalışmaları kapsamında önceki Reform Belgesi'nin uygulanma durumu, adalet alanında ülke içerisinde ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeler ve akademik dünyanın bilgi birikimleriyle paydaş görüşlerinin dikkate alınması suretiyle sürdürülüyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıkları, akademik çevrelerin, uygulayıcıların, yargının vazgeçilmez unsuru baro ve avukatların görüş ve değerlendirmelerine açılarak yürütülüyor. Bu kapsamda çoktan seçmeli ve açık uçlu anketler düzenlendi. Bu anketleri dolduran 11 bin 89 hakim, savcı ve avukat ile yargı personeli, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili görüş belirtti. Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlık çalışmaları sürecinde Türkiye Barolar Birliği, tüm barolar, TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, tüm hukuk fakülteleri, YÖK ve bazı sivil toplum kuruluşlarına da sürece katkıda bulunmaları için yazılı olarak davette bulunuldu. Ayrıca tüm bakanlıklardan da görüş talep edildi. Bu çalışmalar kapsamında Kalkınma Planları, Özel İhtisas Komisyon raporları, Kamu Denetçiliği Kurumu raporları tarandı, Adalet Bakanlığı ve üniversiteler tarafından çeşitli tarihlerde yapılan bilimsel etkinliklerin yayınları, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları gözden geçirildi. Yıllara göre cumhuriyet savcılıkları ile mahkemelerin iş yükü, soruşturma ve davaların ortalama görülme süreleri ayrıntılı biçimde değerlendirilerek durum analizi yapıldı. 10 Ağustos 2018 tarihinde başlatılan ve sona yaklaşılan çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması ve belgenin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.