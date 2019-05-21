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Adalet Bakanlığına 11 bin personel alınacak

Adalet Bakanlığına 11 bin personel alınacak
Adalet Bakanlığına 11 bin personel alınacak

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya üzerinden 11 bin personel alınacağını duyurdu.

Bakan Gül, yaptığı açıklamada, "Yeni personel talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz. Bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacağız. Teşkilatımıza güç katacak yeni personelimizle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğiz. Adalet teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.  

Mevlüt Hasgül

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