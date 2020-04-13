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Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı beşincisi koordinasyon toplantısı

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı beşincisi koordinasyon toplantısı
Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı beşincisi koordinasyon toplantısı

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının beşincisi gerçekleştiriliyor

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının beşincisi gerçekleştiriliyor. Video konferans yöntemiyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığındaki toplantı Saat 11.00'de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci daire başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor.

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