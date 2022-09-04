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Adamın evi su sızdırdı diye önce komşusuna, sonra polise saldırdı

Adamın evi su sızdırdı diye önce komşusuna, sonra polise saldırdı
Adamın evi su sızdırdı diye önce komşusuna, sonra polise saldırdı

Esenyurt’ta banyodan su sızdırıyor diyerek komşusuyla kavga eden şahıs, ihbara gelen polisin kapıyı sert çaldığını söyleyerek polise de zorluk çıkardı. Polis şahsı güçlükle sakinleştirirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adamın evi su sızdırdı diye önce komşusuna, sonra polise saldırdı - Tıkla İzle

Olay, Esenyurt Balıkyolu Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, komşusunun banyosundan su akan şahıs, komşusuna giderek rahatsızlığını dile getirdi. İkili arasında sözlü tartışma çıkınca komşu, olayı polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Su akıttığı iddia edilen eve giden polisler kapıyı çalıp haklarında şikayet olduğunu söyledi. Üzerini giyip aşağı ineceğini beyan eden adam, aşağı indiği sırada polislere tepki gösterdi. Kapısının sert bir şekilde çalındığını iddia eden adam, önce komşusuna sonra polislere saldırmaya başladı. Polisler ise şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada eşi, araya girerek ayırmaya çalıştı. Bu sırada polisin itmesiyle kadın düşerek arabaya çarptı. Şahıs gözaltına alınırken, yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Erdal Can İçelli

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