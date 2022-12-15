Adana Adliyesinde kavga: O anlar kamerada

Alınan bilgiye göre, Adana Adliyesindeki çocuk mahkemesinde görülen bir dava sonrasında davalı ve davacı grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Adliyedeki özel güvenlik görevlileri, kavgayı önlemek için gruba müdahale etti. Bu sırada gruptakiler güvenlikçilere de saldırmaya başladı. Şahıslar, bazı güvenlik görevlilerinin coplarını aldı. Ardından da coplarla güvenlikçilere vurmaya başladı. Bu sırada yaşanan kavga ve arbede cep telefon kameralarıyla görüntülendi.

Süleyman Cenk İdaye

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.