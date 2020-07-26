Adana Demir Bursa Canlı İzle Bein Sports Max 1| Adana Demirspor Bursaspor Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Adana Demir Bursa Canlı İzle... Bugün saat 21.00'de başlayacak zorlu karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. İlk maçta mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı.Rövanş maçınca Bursaspor'a gollü beraberlikler ve galibiyet yeterli olacak. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ererse uzatmalara gidilecek.

Adana Demirspor - Bursaspor muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, Mehmet, Hasan, Tevfik, Erkan Zengin, Dibba, Berk, Mehmet Akyüz

Bursaspor: Çağlar, Shehu, Diarra, Anıl, Kerem Can, Burak Kapacak, Burak Altıparmak, Tayfur, Özer, Traore, Seleznov

Cüneyt Dumlupınar: “Adana'daki maçın bambaşka bir hikayesi olacak”

TFF 1. Lig Play-Off Yarı Final müsabakasında karşı karşıya gelen Bursaspor-Adana Demirspor maçının ardından basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Adana'da finale kalmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Her maçın ayrı bir stratejisi var, bugün farklı bir formatta oynadık. Adana'daki maçın bambaşka bir hikayesi olacaktır” diye konuştu.

İrfan Buz: "Süper Lig'e çıkmak istiyoruz"

Adana Demirspor deplasmanından final biletiyle dönmek istediklerini belirten İrfan Buz, "Önce finale, ardından da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Pazar günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasını 'final' olarak nitelendiren Buz, "Bundan sonra bu maçın telafisi yok. Futbolcularımız da bunu idrak etmiş vaziyette. Stratejimizi belirleyeceğiz, kendi sahamızda gol yemeden maçı tamamladık, şimdi deplasmanda oynayacağız. Ona göre hazırlanıyoruz. Önce finale, ardından da Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Biz Bursasporuz. Tabii ki rakibimiz de önemli bir rakip ve iyi bir kadroya sahip ancak bizim de formamız büyük. Buna göre mücadelemizi verip, kesinlikle ne olursa olsun final bileti alarak dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor Bursaspor nasıl canlı izlenir?

Adana Demirspor Bursaspor maçını beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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