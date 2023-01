Adana Demirspor, 10 kişilik Giresunspor'a diş geçiremedi

Maçtan Dakikalar

4. dakikada Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Emre Akbaba'nın şutu az farkla auta çıktı.

7. dakikada Gökhan İnler'in pasında ceza yayı yakınlarında Stambouli'nin gelişine bekletmede şutunu çekerken top az farkla üstten auta çıktı.

10. dakikada ceza alanına gönderilen topa Rodrigues müdahale etti. Hakem Yasin Kol, VAR'a gitti. VAR'ı inceleyen hakem Yasin Kol, Rodrigues'in eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

13. dakikada penaltı atışını kullanan, Bajic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

25. dakikada Svensson'un ceza sahasında yerde pasında, Belhanda topla buluştu. Belhanda bekletmeden topa vururken meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30. dakikada sağ kanattan kale sahasına giren Yusuf, son çizgiden kaleye şutunda top kaleciden döndü.

45+3. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topa yükselen Manev kafayla vurdu. Top az farkla auta çıktı

46. dakikada N'diaye sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleye yakın mesafeden Emre Akbaba'nın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

58. dakikada ceza sahası dışından Ndiaye'nin sert şutunda kaleci Onurcan topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

60. dakikada sol kanattan Belhanda'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada ceza sahası dışından Rodrigues'in sert şutu az farkla dışarı çıktı.

74. dakikada sol kanattan Belhanda'nın köşe atışında ceza sahası içinde Bjarnason'un kafa vuruşunda kaleci Onur gole izin vermedi.

84. dakikada Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda seken topu Bjarnason kafayla kale önüne yolladı, topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yasin Kol, Aleks Taşçıoğlu, Serkan Çimen

Adana Demirspor: Ertaç, Manev, Stambouli (Bjarnason dk. 62), Semih, Svensson (Gökhan Töre dk. 80 ?), Gökhan İnler, N'Diaye, Rodrigues, Yusuf, Emre (Berk Yıldız dk. 62), Belhanda

Yedekler: Vedat Karakuş, Abdurrahim Dursun, Akintola, İsmail Çokçalış, Salih Kavrazlı, Gökhan Töre, Mert Çetin, Ertun Öztüme

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Serginho (Kadir Seven dk. 80 ?), Campuzano, Mejia, Sainz (Murat Akpınar dk. 90+5 ?), Görkem, Bajic (Kuwas dk. 61)

Yedekler: Ferhat Kaplan ,Faruk Can Genç, Talha Ülvan, Arda Kılıç, Kadir Seven, Kuwas, Murat Akpınar, Faustin, Doğancan Davas, Rahmetullah Berişbek

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Goller: N'diaye (dk. 84) (Adana Demirspor), Bajic (dk. 13 pen.) (Giresunspor)

Kırmızı kartlar: Yusuf Sarı (dk. 90) (Adana Demirspor), Perez (dk. 18) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Svensson, Ertaç Özbir, Belhanda, Gökhan İnler, Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Sainz, Görkem Sağlam, Hayrullah (Giresunspor)

Süleyman Cenk İdaye

