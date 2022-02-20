Adana Demirspor 3 puanı 3 golle aldı

MAÇTAN DAKİKALAR

10' Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Yunus'un yaptığı vuruş kaleci Günay'da kaldı.

13' Hamza Mendyl'in sol taraftan yaptığı ortaya Sagal'ın bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunu kaleci Muric yumrukladı, dönen topa tekrar vuran Sagal'ın şutunu yine kaleci Muric'te kaldı.

18' Vargas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Assombalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30' Sağ kanattan hızlı bir şekilde rakip kaleye yönelen Yunus Akgün'ün kaleye paralel vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

45' Sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına doğru yönelen Yunus Akgün'ün ortasında Vargas'ın şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

46' Savunma arkasına atılan ara pasa hareketlenen Yunus Akgün'ün kaleci Günay ile karşı karşıya vuruşu üstten az farkla auta çıktı.



49' Maxim'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kitisou'nun kaleci Muric'i çalımladıktan sonra şutunu savunma çizgiden çıkardı.

52' Maxim'in ara pasında topla buluşan Muhammet'in sert vuruşu savunmadan sekerek kaleci Muric'te kaldı.

55' Sağ kanattan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün Djilobodji'nin müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla Adana Demirspor penaltı kazandı.

56' Adana Demirspor'un Assombalonga ile kullandığı penaltı atışını kaleci Günay kurtardı.

69' Ceza sahasına giren Yunus'un vuruşu Günay'dan döndü, dönen topu Svensson'un pasıyla önünde bulan Bjarnasson'un penaltı noktası üzerinden düzgün vuruşu ağlarla buluştu. 0-2

79' Yunus Akgün'ün ceza sahası içinde Papy Djilobodji'nin müdahalesiyle bir kez daha yerde kaldı ve bir kez daha penaltı kararı verildi.

80' Adana Demirspor'un Assombalonga ile kullandığı penaltı atışını bir kez daha kurtaran kaleci Günay, maçta ikinci kez penaltıya geçit vermedi.

82' Kullanılan köşe vuruşunda Vargas'ın yerden pasıyla topla buluşan Kaan'ın ortasını üst üste iki penaltı kaçıran Assombalonga kafa vuruşuyla ağlara göndererek farkı üçe çıkardı. 0-3

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Stelios Kitsiou, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Steven Caulker (Joao Figueiredo dk. 46), Hamza Mendyl (Alin Tosca dk. 46), Amedej Vetrih, Furkan Soyalp (Ahmed El Messaoudi dk. 77), Recep Niyaz (Alexandru Maxim dk. 46), Angelo Sagal (Torgeir Börven dk. 69), Muhammet Demir

Yedekler: Mustafa Bozan, Pawel Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan, Alexander Merkel

Teknik Direktör: Erol Bulut

Adana Demirspor: Arijanet Muric, Kaan Kanak (Alper Uludağ dk. 87 ?), Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Jonas Svensson, Benjamin Stambouli (Sinan Kurt dk. 66), Gökhan İnler, Younes Belhanda (Birkir Bjarnason dk. 66), Matias Vargas, Yunus Akgün (Babajide Akintola dk. 79), Britt Assombalonga (Erhun Öztümer dk. 87 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, Simon Deli, Metehan Mimaroğlu, Damjan Djokovic

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Assombalonga (dk. 18 ve 82), Bjarnasson (dk. 69) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Kitsiou, Papy Djilobodji (Gaziantep FK), Yunus Akgün (Adana Demirspor)

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Said Vakkas Yağcı