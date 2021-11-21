Adana Demirspor, 3 puanı 3 golle aldı

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

19. dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında topu kapan Vargas, Assombalonga ile paslaşmasının ardından ceza sahasına girerek topu penaltı noktasına çevirdi. Topu önünde bulan Yunus Akgün, düz bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

27. dakikada orta alandan yüklenen Altay'da, Bamba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aka, kaleyi denedi ancak kaleci Muric topun kontrolünü sağladı.

34. dakikada kontra atağa çıkan Adana Demirspor'da kendi yarı sahasından topla çıkan Akintola, ceza sahasına girerek kaleyi yokladı, ancak kaleci Lis topu kurtardı.

45. dakikada sağ kanattan Pinares ile köşe vuruşu kullanan Altay'da, Adana Demirsporlu Akintola gelen ortaya ters bir vuruş yaptı, kaleci Muric topu kornere çeldi.

Altay: Lis, Thiam, Tolga, Murat, Aka, Poko, Thaciano, Cebrail, Pinares, Kappel, Bamba

Yedekler: Cihan, Zeki, Rayan, Rodriguez, İbrahim, Cem, Kazımcan, Özgür, Erhan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Simon, Rassoul, Sinan, Stambouli, Vargas, Yunus, Akintola, Assombalonga

Yedekler: Ferhat, Tayyip, Semih, Kaan, Balotelli, Ezeh, Metehan, Tarık, Bjarnason, Gökhan

Teknik Direktör: Vicenzo Montella

Gol: Yunus (dk. 19) (Adana Demirspor)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında Poko'nun uzun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kappel, şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Muric'ten döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Rayan, şutunda golü buldu. 1-1

55. dakikada sağ kanattan Vargas ile köşe vuruşu kullanan Adana Demirspor'da ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Assombalonga meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

60. dakikada kontra atağa çıkan Adana Demirspor'da Stambouli'nin ara pasıyla hareketlenen Akintola, ceza sahası dışından attığı sert şutla topu ağlarla buluşturdu. 1-3

Altay: Lis, Tolga, Thiam, Murat, Aka (Rayan dk. 46), Poko, Thaciano (Kazımcan dk. 89 ?), Cebrail, Pinares, Kappel (Paixao dk. 84 ?), Bamba

Yedekler: Cihan, Zeki, Rodriguez, İbrahim, Cem, Özgür, Erhan

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Simon, Rassoul, Sinan, Stambouli (Gökhan dk. 89 ?), Vargas (Bjarnason dk. 68), Yunus (Semih dk. 84 ?), Akintola (Metehan dk. 84 ?), Assombalonga (Balotelli dk. 69)

Yedekler: Ferhat, Tayyip, Kaan, Ezeh, Tarık

Teknik Direktör: Vicenzo Montella

Goller: Yunus (dk. 19), Assombalonga (dk. 55), Akintola (dk. 60) (Adana Demirspor), Rayan (dk. 48) (Altay)

Sarı kartlar: Samet, Balotelli (Adana Demirspor)

Salih Yılmazsoy