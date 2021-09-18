Adana Demirspor 3 puanla tanıştı

TFF 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e 26 yıl sonra yükselen Adana Demirspor, ligdeki ilk galibiyetini evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor karşısında 3-1'lik skorla aldı.

33. dakikada Mario Balotelli'nin penaltı vuruşuyla 1-0 öne geçen mavi-lacivertli ekip daha sonra Matias Vargas ile 2-0'ı yakaladı. İkinci yarıda ise Boldrin'in şutundan gol yiyen Adana Demirspor, 66. dakikada Bjarnason'un golüyle 3-1'i yakaladı. Bu skorla maçı tamamlayanmavi-lacivertliler, 26 yıl sonra çıktıkları Süper Lig'de 4 haftanın ardından 3 puanı almış oldu.

Adana Demirspor, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyetle toplam 5 puanla ligde 15. sırada yer alıyor.

Umutcan İşledici

