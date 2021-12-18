Adana Demirspor, Alanyaspor'u 3-1'le geçti

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Balotelli'nin ceza sahası dışından zayıf şutu kalecide kaldı.
18. dakikada Efecan Karaca'nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
19. dakikada Davidson'un kornerden ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Umut Güneş'in müsait pozisyondaki vuruşu kalecide kaldı.
24. dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Balotelli'nin penaltı noktası üzerine yaptığı ortada, Stambouli'nin kafası yandan auta gitti.
26. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza alanı çizgisinde topla buluşan Vargas'n vuruşu kalecinin solundan ağlarla buluştu. 0-1
27. dakikada Umut Güneş'in ceza yayı üzerinden yerden sert şutu az farkla yandan auta gitti.
30. dakikada Novais'in ara pasında ceza alanına giren Diedhıou kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi. 1-1
43. dakikada Vargas'ın sol kanattan ceza alanı içine kullandığı köşe vuruşunda Balotelli'nin kafası ağlara gitti. 1-2
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bjarnason, savunma oyuncularını geçtikten sonra vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-3
67. dakikada Efacan Karacan'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Novasi'nin gelişine vuruşu kalecide kaldı.
71. dakikada Vargas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bjarnason'un şutunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.
89. dakikada Belhanda'nın ceza yayı üzerinden sert şutu yandan auta gitti.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Murat Altan
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Tayfur Bingöl (Babacar dk. 58), Umut Güneş, Awaziem, Novais (Leroy Fer dk. 77), Fatih Aksoy (Ahmet Ildız dk. 58), Juan Fran, Mevlja, Efecan Karaca (Candeias dk. 88 ?), Davidson (Eduardo dk. 77), Diedhiou
Yedekler: Marafona, Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Efkan Bekiroğlu, Oğuz Aydın
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydın, Stambouli, Kaan Kanak, Yunus Akgün (Akintola dk. 68), Bjarnason (Belhanda dk. 88 ?), Vargas (Sylvanus dk. 80 ?),
Gökhan İnler, Balotelli (Assombalonga dk. 68)
Yedekler: Ferhat Kaplan, Semih Güler, İzzet Çelik, Castro, Tarık Çamdal, Rassoul
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Vargas (dk. 26), Balotelli (dk. 43), Bjarnason (dk. 51) (Adana Demirspor), Diedhıou (dk. 30)(Alanyaspor)
Sarı kartlar: Tayfur Bingöl, Awaziem (Alanyaspor), Balotelli (Adana Demirspor)
İsa Akar - Akif Yılmaz