Adana Demirspor, Altay'a şans tanımadı

Maçtan dakikalar

9. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Stambouli, kaleyi karşıdan gördüğü açıdan şutunu çekti. Kande kayarak topa müdahale etti.

13. dakikada topla buluşan Rodriguez, ceza sahası dışından gelişine vurdu, top kaleci Muric'te kaldı.

14. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yunus'un ceza sahası dışından vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

21. dakikada sol köşeden Belhanda'nın köşe atışında ceza sahası içinde Tayyip'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

33. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Svensson, Belhanda'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahasına sokularak vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

36. dakikada sağ kanattan Yunus'un kullandığı serbest vuruşta, Altay savunmasının ters kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu Samet filelere gönderdi. 2-0

42. dakikada atak gelişten Bamba, sağ kanattan ceza sahası içerisine sokuldu. Bamba'nın pasında savunmada Samet'in ters vuruşunda kaleci Muric topu son anda kurtardı.

60. dakikada Bamba sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içerisine kadar sokuldu. Zamanında kaleden çıkan Muric yatarak topu kontrol etti.

66. dakikada Akintola, orta sahadan aldığı topu sürerek ceza sahasına kadar girdi. Akintola'nın ceza sahası içerisinde çektiği şutu kaleci Lis kurtararak kalesini gole kapattı.

69. dakikada sol kanatta topla buluşan Balotelli ceza sahası içerisine girdi. Balotelli'nin ortasında topla buluşan Akintola kaleci Lis ile baş başa kaldı. Akintola'nın şutunda kaleci Lis topu kurtardı.

70. dakikada karambolde topu alan Balotelli, sol ayağı ile kaleye şutunu çekti. Kaleci Lis bir kez daha topu kurtardı.

82. dakikada Rodriguez'in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Nader, şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

86. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Yunus, ceza sahası içerisinde bulunan Stambouli'ye pasını verdi. Savunmanın müdahalesiyle Stambouli yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

87. dakikada penaltı için topu başına gelen Balotelli, topu ağlarla buluşturdu. 3-1

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Arda Kardeşler, Bora Özkara, Samet Çavuş

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip, Rassoul, Gökhan İnler (Djokovic dk. 68), Stambouli, Yunus, Belhanda (Erhun Öztümer dk. 79), Akintola (Vargas dk. 87), Assombalonga (Balotelli dk. 68)

Yedekler: Vedat Karakuş, Sinan Kurt, Mustafa Kapı, Alper Uludağ, İsmail Çokçalış, Simon Deli

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Altay: Lis, Cebrail, Thiam, Björkander, Naderi, Eren (Kappel dk. 46), Poko (Zeki Yıldırım dk. 72), Ceyhun, Rodriguez, Kazımcan (Özgür Özkaya dk. 46 (İbrahim Öztürk dk. 62)) , Bamba

Yedekler: Cihan Topaloğlu, Ozan Özenç, Aka, Kappel, Zeki Yıldırım, Tolga Ünlü, Nurettin Küçükdeniz, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Belhanda (dk.33), Samet Akaydin (dk. 36), Balotelli (dk. 87 pen.) (Adana Demirspor), Naderi (dk. 82) (Altay)

Sarı kartlar: Yunus Akgün (Adana Demirspor), Bamba (Altay)

Süleyman Cenk İdaye - Zafer Şahin