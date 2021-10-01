Adana Demirspor deplasmanda Antalyaspor'u devirdi!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada serbest vuruşta Vargas'ın ortasında Samet Akaydın'ın kafası kalecide kaldı.
23. dakikada Balotelli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu üstten auta gitti.
28. dakikada kale çizgisinde oluşan karambolde topu rövaşata ile Vargas kale içine gönderdi. Kaleye yönelen topu çizgi üzerinden defans uzaklaştırdı.
35. dakikada sol kanattan ceza sahası içine kestiği köşe vuruşunda Veysel Sarı'nın kafası üstten auta gitti.
38. dakikada Kaan Kanak'ın ceza sahasına kestiği ortaya Balotelli vuramadı.Defansın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Bjarnason'un vuruşu üstten auta çıktı.
43. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına kestiği ortada Veysel Sarı'nın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlağı önünde bulan Balotelli'nin gelişine vuruşu ağlara gitti. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Ghacha'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural'ın sert şutu yan kale direğinden penaltı noktasına döndü. Gelen topu önünde bulan Bünyamin'in vuruşu ağlara gitti. 1-1
61. dakikada Ghacha'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Crivelli'nin şutunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
74. dakikada Fredy'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Ghacha'nın vuruşu kalecide kaldı.
80. dakikada Belhanda'nın pasında Vargas'ın ceza alanı dışından sert vuruşu ağlarla buluştu. 1-2
90. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Güray Vural'un vuruşu az farkla auta gitti.
Stat: Antalya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk Curbay
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Güray Vural, Nuri Şahin (Hakan Özmert dk. 46), Poli (Ghacha dk. 26), Fredy (Amilton dk. 86 ?), Milosevic (Mukaıru dk. 46), Wright, Crivelli (Floranus dk. 74)
Yedekler: Doğukan Özcan, Naldo, Eren Albayrak, Erkan Eybil, Gökdeniz Bayrakdar
Teknik direktör: Ersun Yanal
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Svensson,Samet Akaydın,Sylvanus (Kaan Kanak dk. 34), Rassoul, Sinan Kurt (Belhanda dk. 62), Stambuuli,Vargas, Bjarnason (Castro dk. 73), Yunus Akgün (Metehan Mimaroğlu dk. 46), Balotelli (Assombalonga dk. 73)
Yedekler: Muric, Tayyip Talha Sanuç, Ezeh, İzzet Çelik, Osman Tarık Çamdal
Teknik direktör: Vıncenzo Montella
Goller: Balotelli (dk. 43), Vargas (dk. 80) (Adana Demirspor), Bünyamin Balcı (dk. 59) (FT Antalyaspor)
Sarı kartlar: Wright, Veysel, Fredy (FT Antalyaspor), Balotelli (Adana Demirspor)
Cafer Eser - İsa Akar