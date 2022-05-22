Adana Demirspor farka gitti! Balotelli şov yaptı

25. dakikada Göztepe'de Atakan Çankaya, Balotelli'nin vuruşundaki topa yaptığı ters müdahalenin ardından meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-0

33. dakikada Adana Demirspor'da Yunus'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Mario Balotelli, sol köşeye düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu 2-0

36. dakikada Adana Demirsporlu Mario Balotelli, Vargas'ın sol taraftan altıpasa doğru yaptığı ortada etkili bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 3-0

44. dakikada Adana Demirspor'da Mario Balotelli Yunus'un pasıyla ceza sahası içerisinde sol köşeye sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

45. dakikada Göztepe'de Efe Can'ın pasında Mihokejevic topu ayağından kaçırdı. Pozisyonu takip eden Erhun araya girdi ve kaleci Arda'dan sıyrılıp topu ağlara gönderdi. 5-0

59. dakikada Göztepe'de Efe Can'ın ceza yayı sağ tarafından sol ayağıyla uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.

61. dakikada Adana Demirspor'da sağ kanattan savunma arkasına sarkan Akintola topu yerden altıpasa doğru gönderdi. Balotelli gelişine sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 6-0

70. dakikada Adana Demirspor'da ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Balotelli, Atakan'dan şık hareketlerle sıyrıldıktan sonra uzak köşeye doğru bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 7-0

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Adem Cinek, Bilal Gölen, Kamil Çetin

Adana Demirspor: Vedat, İsmail, Samet (Semih dk. 72), Tayyip (Simon Deli dk. 46), Alper, Gökhan, Mustafa (Hijran Ali dk. 72), Yunus (Rassoul dk. 82 ?), Erhun, Vargas, Balotelli

Yedekler: Muric, Alper, Sinan, Akintola, Bjarnason, Dokovic, Rassoul

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Göztepe: Arda, Atakan, Kahraman, Mihojevic, Kerim (Baku dk. 46), Efe, Yalçın (Atalay dk. 90 ?), Berkan, Tijanic (Yusuf dk. 90 ?), Ege (Yunus dk. 90 ?), Di Santo (İzzet dk. 82 ?)

Yedekler: Eren, Kaan, Burak, Arda, Mete

Teknik Sorumlu: Dilaver Mutlu

Goller: Atakan (dk. 25 kk.), Balotelli (dk. 33,36,44,61 ve 70), Erhun (dk. 45) (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: Yalçın, Berkan (Göztepe)

Umutcan İşledici - Zafer Şahin

