Adana Demirspor - Galatasaray Maç Anlatımı

Adana Demirspor 0-0 Galatasaray

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı

7' Marcao'nun kendi yarı sahasında yaptığı hatayı iyi değerlendiren Yunus, topu kazanarak sağ kanattan ceza sahasına girdi. Yunus pasını içeri gönderdi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

8' Adana Demirspor'da Stambouli sarı kart gördü. Stambouli de gelecek hafta cezalı duruma düştü.Sarı Kart - Benjamin Stambouli

10' Kerem'in pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Ömer Bayram, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Muric gole izin vermedi ve top kornere çıktı.

13' Ömer'in sol kanattan içeri ortasında kimsenin dokunamadığı top kaleci Muric'te kaldı.

16' Svensson'un araya pasında savunma arkasına sarkan Bjarnason sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bjarnason karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.Sayılmayan Gol - Birkir Bjarnason

22' Balotelli'nin araya pasında savunma arakasına sarkan Yunus, topla buluşamadan İsmail kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

23' Oğulcan'ın sağ kanattan içeri ortasında Svensson'un müdahalesiyle top kornere gitti.

28' Morutan sağ çaprazdan yine şansını denedi. Ancak şutta isabet yok, top uzak mesafeden dışarı çıktı.

33' Gökhan'a faul yapan Taylan sarı kart görerek gelecek maç cezalı duruma düştü.Sarı Kart - Taylan Antalyali

45'Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

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Zorlu karşılaşmanın 11'leri

ADANA DEMİRSPOR: Muric, Kaan, Simon, Samet, Svensson, Stambouli, Gökhan, Vargas, Yunus, Bjarnason, Balotelli

GALATASARAY: İsmail, Oğulcan, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mostafa