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ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM!

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM!
ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM!

Süper Lig'in 8. haftasında, ligin lideri Adana Demirspor ile ile en yakın takipçisi Galatasaray, 3 puan için kıyasıya mücadele ediyor.

ADANA DEMİRSPOR 0 - 0 GALATASARAY

CANLI ANLATIM

 

 1' İlk düdük geldi ve Adana'da maç başladı.

30' Rodrigues'inyine sol çaprazdan ortaladığı topu Belhanda kafayla indirdi. Ceza sahasının solunda topu önüne alan Onyekuru'nun vuruşunda Muslera, topu son anda kornere çeldi.

37' Abdülkerim'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top kale önünde Gomis'in önünde kaldı. Gomis'in vuruşunda top kaleciden döndü. Devamında Gomis'in pozisyonu için ofsayt bayrağı havada.

 

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjo, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

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