ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI ANLATIM!

ADANA DEMİRSPOR 0 - 0 GALATASARAY
CANLI ANLATIM
1' İlk düdük geldi ve Adana'da maç başladı.
30' Rodrigues'inyine sol çaprazdan ortaladığı topu Belhanda kafayla indirdi. Ceza sahasının solunda topu önüne alan Onyekuru'nun vuruşunda Muslera, topu son anda kornere çeldi.
37' Abdülkerim'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmadan seken top kale önünde Gomis'in önünde kaldı. Gomis'in vuruşunda top kaleciden döndü. Devamında Gomis'in pozisyonu için ofsayt bayrağı havada.
İLK 11'LER
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Samet, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Yusuf, Onyekuru, Belhanda, Emre Akbaba
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Midtsjo, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
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