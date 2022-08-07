Adana Demirspor Giresun deplasmanında 3 puana uzandı

Maçtan dakikalar
15. dakikada sol kanattan Sergio'nun ortasında topla buluşan Bajic'in şutu kaleci Ertaç'tan döndü. Atağın devamında yaşanan karambolde Ertaç kaleye yönelen şutların filelerle buluşmasına engel oldu.
23. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Gökhan, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
29. dakikada Gökhan'ın ortasında ceza sahası içinde Belhanda, topu direğin yanından filelerle buluşturdu. 0-2
56. dakikada sağ kanattan ilerleyen Sergio'nun kale önüne ortasında Sainz topu ağlara yolladı. 1-2
76. dakika atağa geçen hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Alexis Perez'in ortasında Sainz'in vuruşunu kaleci Ertaç uzaklaştırdı.
81. dakikada Semih'in pasında topla buluşan Onyekuru rakibini geçerek çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
90+2. dakikada gelişen Giresunspor atağında Mert Han'ın uzun pasında Rahmetullah Berişbek, yaklaşık 23 metreden sert şutunda topu köşeden filelere gönderdi. 2-3
Stat: Çotanak Spor Kompleksi
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Kutluhan Bilgiç
Giresunspor: Onurcan, Sergen (Mert Han dk. 86 ?), Alper, Sainz (Rahmetullah dk. 86), Traore, Bajic, Sergio (Talha dk. 90+1 ?), Doğan Can (Savicevic dk. 46), Murat Cem (Erol Can dk. 63), Alexis Perez, Hayrullah
Yedekler: Erkan, Anıl Yiğit, Fatih, Çekdar, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Adana Demirspor: Ertaç, Samet, Onyekuru, Assambalonga (Berk dk. 80 ?), Belhanda (Tayyip Talha dk. 75), Ndiaye, Svensson, Yusuf (Akintola dk. 63), Rakitskyi, Rodrigues, Gökhan (Semih dk. 81 ?)
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Bjarnason, Manev, Arda Okan, Erhun Aksel
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Gökhan İnler (dk. 23), Younes Belhanda (dk. 29), Henry Onyekuru (dk. 81), (Adana Demirspor), Borja Sainz (dk. 56), Rahmetullah Berişbek (dk. 90+2) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Murat Cem Akpınar, Hamidou Traore, Sergio Junior (Giresunspor) Papa Ndiaye, Yaroslav Rakitskyi (Adana Demirspor)
Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk