Adana Demirspor ile Fenerbahçe 38. randevuda

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 41 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor. Adana Demirspor ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile aldığı 37 puanla 5. basamakta bulunuyor.

Ligde 38. randevu

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

2 futbolcu eksik

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

8 futbolcu sınırda

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Deplasman karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı. Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü. Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.

Ali Palabıyık düdük çalacak

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

İsmail Yasin Akçın

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