Adana Demirspor, Kasımpaşa müsabakası berabere tamamlandı

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5' Adana Demirspor'da Yunus'un sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Assombalonga vurdu ancak top kaleci Harun'da kaldı.

9' Adana Demirspor'da ceza sahası içinde Vargas, sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı ancak top üst direkten oyun alanına döndü.

22' Kasımpaşa'da Hajradinovic'in rakip yarı alana gönderdiği uzun topu savunmada Samet, kafayla taca gönderdi.

28' Adana Demirspor'da Vargas sağ kanattan topu ceza sahasına gönderdi ancak top kaleci Harun'da kaldı.

33' Adana Demirspor'da Akintola sol kanattan ortayı yaptı fakat savunma topu karşıladı.

34' Kasımpaşa'da Yusuf ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşup vuruşunu yaptı, top savunmadan geri geldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50' Adana Demirspor'da sağ kanattan kullanılan kornerde Vargas ortaladı, ön direkte Samet kafayı vurdu ancak top üst direğe çarpıp auta çıktı.

53' Kasımpaşa'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Hajradinovic ortayı yaptı, arka direkte Samet topu kafayla kornere gönderdi.

58' Kasımpaşa'da sağ çaprazdan Yusuf ceza sahasına girip topu kaleye doğru göndermeye çalıştı ancak savunma son anda ayak koydu.

62' Adana Demirspor'da sağ kanattan Akintola sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Harun topu çıkardı.

65' Adana Demirspor'da ceza sahası içi sol çaprazında Assombalonga topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan golcü vuruşunu yapacakken Bruma topa son anda ayak koydu.

67' Adana Demirspor'da Rassoul'un sol kanattan ortaladığı topla buluşan Assombalonga meşin yuvarlağa vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Karabalçık, Cemil Tunç

Adana Demirspor: Muric, Samet, Svensson, Deli, Rassoul, Sinan, Stambouli, Akintola, Vargas (Bjarnason dk. 71), Yunus (Metehan dk. 82 ?), Assombalonga

Yedekler: Ferhat, Vedat, Tayyip, Semih, Kaan, İzzet, Osman, Gökhan

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Kasımpaşa: Harun, Donk, Bruma, Hadergjonaj, Sakıp, Doğucan, Umut, Varga (Tarkan dk. 68), Yusuf (Ahmed dk. 90 ?), Hajradinovic, Jorgensen (Ahmet dk. 89 ?)

Yedekler: Erdem, Evren, Tomas, Mehmet, Taha, Berat, Hasan

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Kırmızı kart: Hakan Kutlu (Teknik Direktör) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Rassoul, Samet (Adana Demirspor), Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf (Kasımpaşa)

Umutcan İşledici