Adana Demirspor sahasında Trabzonspor'u devirdi

Maçtan dakikalar
10. dakikada Adana Demirspor'da serbest vuruş kullanan Rodrigues, sol ayağıyla topa çok sert vurdu. Top, kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0
20. dakikada Adana Demirspor'da topla buluşan Yusuf ortayı yaptı. Ceza sahası içerisinde Belhanda kafayı vurdu ancak top auta gitti.
31. dakikada Trabzonspor'un kontra atağında sağdan ceza sahasına yaklaşan Trezeguet seri çalımlarla kaleye yaklaştı. Ardından şutunu atan Trezeguet, kaleci Ertaç'ı aşamadı.
35. dakikada Trabzonspor atağında soldan topla ilerleyen Bardhi'nin ceza sahasına gönderdiği yüksek top Gomez'in önünde kaldı. Gomez, Rakıtskyı'nin müdahalesiyle yere düştü. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada Bakasetas penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1
41. dakikada Adana Demirspor'un kontra atağında soldan hızla ilerleyen Yusuf, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun şutunda top kaleye paralel bir şekilde dışarı çıktı.
55. dakikada Adana Demirspor'un hızlı gelişen atağında sağ kanatta topu kontrol eden Yusuf, ceza sahasına pasını gönderdi. Sağ çaprazda bulunan N'Diaye gelişine düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1
63. dakikada Trabzonspor'da Larsen, sağ kanattan sol ayağıyla orta yaptı. Kale saha ön çizgisi üzerinde sol çaprazda bulunan Trezeguet'in kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
66. dakikada Adana Demirspor serbest vuruş kullandı. Gökhan İnler'in kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top üst direğe de çarparak kornere çıktı.
70.dakikada Adana Demirspor'da Gökhan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru ceza sahası içi sol çaprazında köşeye doğru vuruş yaptı. Top yandan az farkla auta çıktı.
78. dakikada Adana Demirspor'da Svensson ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Uğurcan, iki hamlede topu çıkardı.
79. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahasına doğru yönelip topu ağlara gönderen Belhanda'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
84. dakikada Trabzonspor'da Naci Ünüvar'ın topu pasının ardından ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi. 2-2
90+3. dakikada Adana Demirspor'da Trabzonspor yarı alanını geçen Samet Akaydın topu Akintola'ya aktardı. Akintola ise topu sağ kanattan bindiren Svensson'a gönderdi. Svensson'un ortasında topa dokunan Samet Akaydın, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues (dk. 16 Abdurrahim), Stambouli (Gökhan dk. 64), N'Diaye, Emre (Bjarnason dk. 81?), Yusuf (Akintola dk. 64), Belhanda, Onyekuru (Guldbrandsen dk. 81?)
Yedekler: Vedat, Semih, Assombalonga, İsmail, Dzyuba
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Victor Hugo, Eren, Gbamin (Hamsik dk. 46), Bakasetas, Trezeguet (Naci dk. 81 ?), Umut, Bardhi (Abdulkadir dk. 46), Gomez
Yedekler: Muhammet, Siopis, Denswil, Yusuf, Doğucan, Emrehan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Rodrigues (dk. 10), N'Diaye (dk. 55), Samet (90+3) (Adana Demirspor), Bakasetas (dk.36 pen.), Umut (dk. 84) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Semih, Rakitskiy, Yusuf, Samet (Adana Demirspor), Gbamin, Bartra, Bardhi, Victor Hugo (Trabzonspor)
Umutcan İşledici - Zafer Şahin - Serkan Çetinkaya