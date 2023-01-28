Adana Demirspor, Sivasspor'u 2 golle devirdi!

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Yatabare'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Charisis'in yerden şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Gradel'in Charisis'ten pası aldıktan yakın köşeye yerden sert şutunda kaleci Ertaç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

16. dakikada Belhanda'nın orta sahadan derin pasıyla savunma arkasında topla buluşan Onyekuru'nun uzak köşeye vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etti.

40. dakikada orta alanda topla buluşan N'diaye'nin bir süre ilerledikten sonra penaltı noktasının gerisine attığı pasa ayağının dışıyla vuruş yapan Emre Akbaba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+3. dakikada Sivasspor'un hızlı kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topla buluşan Yatabare'nin uzak köşeye pasında Caner'den önce savunma araya girdi ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.

56. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan Belhanda ile kullandığı kornerde arka direkte N'diaye'nin içeri çevirdiği topu kale önündeki Akintola tamamlayarak farkı ikiye çıkardı. 0-2

60. Sivasspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Erdoğan'ın pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Cofie'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

63. dakikada sol kanattan Max Gradel'in kullandığı köşe vuruşunda kale alanında topa iyi yükselen Cofie'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yerden sekerek ağlarla buluştu. 1-2

88. dakikada sağ kanattan Erdoğan'ın ortasına Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Manev'den sekerek dışarı çıktı.

90+2. dakikada Uğur'un sol kanattan kullandığı kornerde kale önünde yaşanan karambolde topu önünde bulan Angielski'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

90+5. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Akintola'nın pasıyla kale önünde topa dokunan N'diaye'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Burak Pakkan, Volkan Narinç, Kamil Çetin

DG Sivasspor: Ali Şaşa Vural, Alaaddin Okumuş (Samba Camara dk. 90+5 ?), Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Charisis, Abdul Kader Keita (Ahmed Musa dk. 90 ?), Erdoğan Yeşilyurt (Angielski dk. 90 ?), Max Gradel, Yatabare

Yedekler: Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Emre Gökay, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Mert Çetin, Semih Güler, Rodrigues, N'diaye, Stambouli, Akintola, Emre Akbaba (Gökhan İnler dk. 71), Belhanda, Henry Onyekuru (Bjarnasson dk. 90+2 ?)

Yedekler: Vedat Karakuş, Abrurrahim Dursun, Manev, İsmail Çokçalış, Ali Boyacı, Gökhan Töre, Yusuf Erdoğan, Erhun Öztümer

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Isaac Cofie (dk. 63) (Sivasspor), Emre Akbaba (dk. 40), Akintola (dk. 56) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Mert Çetin, Stambouli (Adana Demirspor)

-Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa-

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