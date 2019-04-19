Adana Demirspor taraftarı derbi biletlerini 16 saniyede tüketti

Adana'da derbi heyecanı, bilet satışlarına da yansıdı. 21 Nisan Pazar günü saat 19.30'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak kentin iki köklü kulübü Adanaspor ile Adana Demirspor derbisinin biletleri, geçtiğimiz gün internet üzerinden satışa sunuldu. 59. kez kozlarını paylaşacak ezeli rakiplerin maçına da taraftarın ilgisi büyük oldu.

Ev sahibi Adanaspor tarafından önceki gün saat 19.54'te internet üzerinden satışa sunulan bin 600 bilet, mavi-lacivertli taraftarlar tarafından sadece 16 saniyede tüketildi. Dev maça ilgisi yoğun olan Adana Demirspor'lular adeta bir rekora imza attı.

Rüşan Anıl Atar